ETV Bharat / state

ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್​: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು

ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಏನ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.

ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಂತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇದೀಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಹೆಚ್​ಪಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸೋಮವಾರ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೂರ ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು, ಬಾಣಂತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 20 ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಎಜನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾದವೇನು? ಆದರೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾವೇರಿ ಹೆಚ್​ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯವರ ವಾದವೇ ಬೇರೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 9000 ಸಾವಿರ ಜನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ 20 ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ 800 ರಿಂದ 1000 ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ಸಾವಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಜನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಳಿಕೆಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ: ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಏನ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹೊರಟಿವೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 15 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಾಣಂತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

HAVERI
ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ
GAS CYLINDER SHORTAGE
HP GAS CYLINDER
NO STOCK BOARD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.