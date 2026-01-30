ETV Bharat / state

ವಿಬಿ‌ಜಿ ರಾಮ್‌ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಬಿ‌ಜಿ ರಾಮ್‌ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DCM D K Shivakumar
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 3:16 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿಯಂತೆ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮೊನ್ನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿಎಲ್​ಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಸಿಎಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈಗ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಾಲ. ಅವರ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 125 ದಿನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ. ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಜಾರ್ಜ್​ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಂಧಿಜೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ: ಬಿಜೆಪಿಗರು ಗಾಂಧಿಜೀ ಅವರ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನರೇಗಾ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಮನರೇಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀ ಅವರ ಕನಸು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮನರೇಗಾದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೂ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 17 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿತರಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತಾ?. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನ್ ಕತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕಳವಾದ ಹಣ ಯಾರದ್ದು ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಹಣ ಗುಜರಾತ್​ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

