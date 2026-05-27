ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖಾಲಿ: ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ

ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾದು ಕಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರದವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

Farmers que in Centre
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 10:18 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಇದೀಗ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಮಂಗಳವಾರವೂ ಸಹ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಬರುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಹನ ಬರಲಿದೆ. ರೈತರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಯ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬರುತ್ತದೆ, ತಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹದವಿದೆ. ಈಗ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರದವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೈತ ಓಂಕಾರಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಾಸು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಬಂದರೂ, ಒಂದು ಕಾಳು ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತಂಕ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ರೈತ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿ 5 ದಿನ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,700 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 2,700 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಂಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಬಂದರೂ ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 7,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈ ವರ್ಷ 12500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

