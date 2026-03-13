ETV Bharat / state

ನಿತ್ಯ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಊಟ, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ: LPG ಅವಲಂಬಿಸದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ

ಇರಾನ್​-ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ತುಮಕೂರು (ETV Bharat)
ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಮೇಲೆ ಮಠ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 9 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಅಡುಗೆಮನೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, "ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಸೌದೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಊಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಅಡುಗೆಮನೆ (ETV Bharat)

"ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಸೌದೆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೌದೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ರೈಸ್ ಮಿಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಸ್ ಮಿಲ್​ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಹ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ

