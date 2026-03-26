'ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ; ಆತಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ': ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ರಾಯಾಪುರದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : March 26, 2026 at 5:32 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಗಳಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಯ ಬೇಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿ 204 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, 1,115 ಕೆಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1,735 ಕೆಎಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 260 ಕೆಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 450 ಕೆಎಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿತ್ಯ 371 ಕೆಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 582 ಕೆಎಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ರಾಯಾಪುರದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 3 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 75 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AIDA) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, AIDA ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಸ್ತುತ E20 (20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಗುರಿ ಮೀರಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.