ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ: ಮೇವು, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಹಾವೇರಿ ರೈತರು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 4:54 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 101 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾದ ನಂತರ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಸಹ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹತ್ತಿ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇಳುವರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ದಂಟು, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದ ಹೊಟ್ಟು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಮೇವು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾವೇರಿ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಸು, ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಯಾವ ರೈತರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ನಾವು ಸಾಕಿ, ಸಲಹಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಉತ್ತಮವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾನುವಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ರೈತರು ನೀರು ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾಸುಗಳ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಲು ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದನಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಾಲಗಾರರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಕಲು ಮೇವಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು.
ರೈತ ಜೀನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೊಲಗಳು ಹದವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಮಳೆಗಳು ಹೋಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದೈತಿ. ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ನೀರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಶತ 40ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು 60 ಸಾವಿರ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಬೀರಪ್ಪ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಈಗ ಎತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತು ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆ ಇದ್ದಂಗ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಂದಿದ್ದ ಎತ್ತನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 75 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ 35 ಸಾವಿರ, 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾವ ದರ ಸಿಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ. ದನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯಿದ್ದರೆ ಮೇವು. ಏನೂ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಜೋಳವೂ ಇಲ್ಲ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದೇ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ ಎಂದರು.
ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದರೆ ನಮಗೂ ಉತ್ತಮ. ಸೋಯಾಬಿನ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ರೋಟರ್ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾನುವಾರುಗಳು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ದರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ 60 ಸಾವಿರ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಬಿಡದ ಕರ್ಮ ಎಂದು ರೈತ ಸುಭಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.
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