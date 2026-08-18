ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸದೆ ಲೋಪದೋಷ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿ
ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸದೇ ಲೋಪ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 9:38 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ' (3ನೇ ಹಂತ)ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು (ಸಿಎಜಿ) ಕಳೆದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿತಿ, ಸಿಎಜಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುದಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶಗಳ (ಡಿಯುಡಿಸಿ) ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿಎಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಲೋಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 5-7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಲೋಪಗಳಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿಯವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಪಕ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಬಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
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