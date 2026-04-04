ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ

ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಬರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್​​ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

government is not able to carry out development: HDK
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 9:49 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೊದಕ್ಕೆ ತಕರಾರೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ‌ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪ‌ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಾಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೊ, ಇವರು ಹರಿಸೋ ಹಣದ ಹೊಳೆ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕೊ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ, ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.‌ ತಲಾ ಆದಾಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೊದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ‌ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.. ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮರೆತಿದೆ ಎಂದರು.‌

ನಾನು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಂದವರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ‌ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಿನಿ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಗೆಪಾಟಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡೊರು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಎರಡು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮಾನ ಮಾರ್ಯದೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಹೇಳಲಿ. ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಮೋದಿಯವರ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್​ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

