ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಸಲು ಆಯೋಗದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಮೈಲಾಕ್ MD
ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಮೈಲಾಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 5:07 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮತದಾನದ ಗುರುತಿಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೈಲಾಕ್)ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮೈಲಾಕ್ 1937ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಆಗಿನಿಂದ ನಾವು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 1962ರಿಂದ ಇಂಕ್ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಪಿಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಇಂಕ್ನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಎಪಿಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯವರು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಇಬಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಸ್ಕಾಂನವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಇದೀಗ ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ನವರು ಸೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೆವು. 1962 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಇಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಎಲ್ನವರು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಲಾಕ್ ಅಧಿಪತ್ಯ : ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಲಾಕ್ 1962 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಇಂಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಹುರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯಗಳು: ಸತೀಶ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ 10 ಸಾವಿರ ನ್ಯಾಣ್ಯ, 500 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್