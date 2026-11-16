ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ: ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 16, 2026 at 8:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ (ಇವಿ) ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ದರವನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲು 10 ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 100 ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡದಿರಲು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನುಮತಿಸದಂತೆ ಚಾಲಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಚಾಲಕರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶದಿಂದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕಂಪನಿಯು ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಗ್ರೀನ್ SM ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಅವರ ಓಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೂ ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಹಣವನ್ನು ಮೀಟರ್ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದರ ದರವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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