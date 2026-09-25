ಇಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಅಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
Published : September 25, 2026 at 1:24 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಇಡಿ ರೈಡ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಅಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರರ್ಥ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿರುವುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ: ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಯತೀಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಆಪ್ತ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು.
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ: ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಆತುರ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆಸೆ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನೀಲಿ ಶಾಲಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಶಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
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