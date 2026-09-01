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ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CM DK SHIVAKUMAR
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 1:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. No one should worry about it. I know how to protect law & land. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಲಾಲ್​ ಬಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇಡ: ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಗಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಧಾರವಾಡ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ‌. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲೂಕು, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕನಕಪುರವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಾ?. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ‌. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ?. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಾವೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರ್ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ‌ ಎಂದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ FIR ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯನೇ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು?. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

CM REACTS ON LALBAGH ISSUE
BJP LEADERS PROTEST
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ ರಕ್ಷಣೆ
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CM DK SHIVAKUMAR

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