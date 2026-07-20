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'ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ': ಅತ್ತ ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕರೆಂಟೂ ಇಲ್ಲ; ರೈತರ ಪಾಡು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ!

ಕೃಷಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿದ್ದು, ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

crops are drying
ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 4:36 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆದ್ದಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಗುಮ್ಮನೂರು, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ‌ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ‌ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶದ ನುಡಿ.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕುಂಬಳ, ಹೆಸರು, ಮೆಣಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ರಾಗಿ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಹತ್ತಿ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಗುಮ್ಮನೂರು-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈ ವೇಳೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಷ ಕೊಡಿ: ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಮ್ಮನೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

"ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ವಾರ ನೀರು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀರು ಬಿಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.‌ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಷ ಕೊಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಹಳ್ಳುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕುಂಬಳ, ಹೆಸರು, ಮೆಣಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸರಿಹೋಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

crops are drying
ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು (ETV Bharat)

ರೈತ ನಟರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಗಿ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಹೆಸರು, ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗ ಬೆದ್ದಲು ಭೂಮಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.‌ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್​ಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದರು.

"ಒಂದು ಪೈಪ್​ನಂತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ವ್ಯಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ, ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿ" ಎಂದರು.‌

ರೈತ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಆದರೂ ರೈತರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಮೋಟಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲು ಹಣ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಎತ್ತುವವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 6-7 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಂಬ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಹೈಡ್ರೋ ಜನರೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ: ಬೆಸ್ಕಾ ಎಇಇ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಜನರೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗುಮ್ಮನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ.‌ ಆ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ರೈತರ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವ: ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಗೇಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್​

TAGGED:

DAVANAGERE
MONSOON RAIN
ಬೆಸ್ಕಾಂ
ಬರ
FARMERS PROBLEM

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