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ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

NO MONSOON RAIN: FARMERS IN DHARWAD DISTRICT ARE DESTROYING CROPS WITH TRACTORS
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 4:51 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಸಾಲವೂ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹತ್ತಿ, ಉದ್ದು, ಶೇಂಗಾ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಒಣಗಿವೆ. ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಗುರುವಾರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವೇಳೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ರೈತರು ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಹರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಗಬಾಧೆಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ನಮವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಿ ಭೂಮಿ ಇರುವದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಾಲೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೆಸರು‌ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಭೇಟಿ ‌ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 25-30 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮಳೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಖರ್ಚು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾತ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಚಿದಾನಂದ ಕುಸುಗಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ರೈತ: ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

NO MONSOON RAIN
DHARWAD
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶ
FARMERS DESTROYING CROPS

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