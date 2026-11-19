ಹಾವೇರಿ: ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ
ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತು 15 ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 10:39 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಬರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತು 15 ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ರಿಂದ 8 ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 9 ಮತ್ತು 10 ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 9 ಮತ್ತು 10 ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ APL ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಿಲ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸುರೇಶ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾವೂರು, ಬರದೂರು, ಕುರುಬರ ಮಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಡ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 60 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ 350 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಡುವುದು? ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರವೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬರಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೈಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ತರುವುದಾದರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೂ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಆದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ತರೋಣ, ಹೇಗೆ ಕೊಡೋಣಾ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸವಣೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಫ್. ಬಾರ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂಎಸ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. 10 - 12 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಅವರೇ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವರು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೇ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಇಒಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಸರಿಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಿದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಲ್. ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಳ್ಳಾಳ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಕ್ಕಿ ನಿನ್ನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 9 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಇದೆ. ಇವರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಊಟಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ 8 ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಇಒ ಅವರ ಆದೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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