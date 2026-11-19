ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On Social Post: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 19(1)(ಎ) ಅಡಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತಿಗಳೊಳಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 7:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ದೊರೆತ ಮುಕ್ತ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 19(1)(ಎ) ಅಡಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತಿಗಳೊಳಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆಯ ನಿವಾಸಿ ಶುಭಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಖಾತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಕ್ತ ಪರವಾನಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಪರವಾನಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 19(1)(ಎ) ಅಡಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಚಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತಿಗಳೊಳಗಿರಬೇಕು. ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೂರುದಾರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಗಳ ಗಂಭೀರತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೇ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಉಜಿರೆಯ ತನುಷ್ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲು ಶುಭಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನುಷ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಾನಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023ರ ಕಲಂ 353(2) ಮತ್ತು 62ರ ಅಡಿ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಶುಭಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ದೂರುದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನುಚಿತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಸ್ವರೂಪದ ಇತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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