ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ: ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್
ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 7:31 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಕಂಬಳವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೆ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ ದಸರಾ ಬೇಡ: ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದ್ದೆ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಹಿಷ ದಸರಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಹಿಷ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಯದುವೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ಜನರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರು. ಇಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಸಾತಗಳ್ಳಿಯ ವಿಟಿಯು ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ರೈತರು, ದಲಿತರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.