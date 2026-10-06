ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಡ: ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
Published : October 6, 2026 at 4:03 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಸಾತಗಳ್ಳಿಯ ವಿಟಿಯು ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ, ದಲಿತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಬಳ ಬೇಡವೆಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾಗರೀಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೃದಯವಂತರು. ಕಂಬಳ ಈ ನೆಲದ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆಚರಣೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ.
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡವೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ನಮಗೆ ದೂರವೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನೆಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆನೆ ಚೆಂದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಬಳವನ್ನು ನಾವು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ, ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ವಿರೋಧಿಸಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವ ಜಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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