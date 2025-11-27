ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

SDMC PROTESTS
ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 27, 2025

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಆಂಗ್ಲ‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ (SDMC) ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಾರ್ಮಥ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು, ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿಯವರೇ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿಯವರು 18 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವುಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 100 ರೂ. ಹಾಕಿದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ 1800 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವವರು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೋಷಕರಾದ ವನಿತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೋತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ತಡೆದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 970 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು?. ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.

