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ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾರದ ಪರಿಹಾರ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ 974 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವರದಿ.

Trees that have fallen due to wind and rain
ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 3:32 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ 974 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಕೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈದೂಳಲು, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಆಗರದಹಳ್ಳಿ, ಕೈ ಮರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಗೆರೆ, ಬನ್ನಿಕೆರೆ, ಬೀರನಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 650 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.33ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 300 ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದವು.

ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾರದ ಪರಿಹಾರ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆಯ ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಮರೋಪಾದಿಯಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು‌‌. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರೂ ಸಹ ಮನೆಗಳ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ‌ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ್, ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಓರ್ವ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ, 200 ಅಡಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.‌‌

ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರ ಫಸಲು ನೀಡಲು 8-10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ರೈತರು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಂತಾಗಿದೆ.

Trees that have fallen due to wind and rain
ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಅಡಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರಕ್ಕೆ 12-15 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಗ್ರಹ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಟಿ.ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈದೂಳಲು ಮಲ್ಲಪುರ, ಅರಬಿಳಚಿ, ಆಗರದಹಳ್ಳಿ,‌ ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು.‌ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು,‌ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಹಾಗೂ ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ನ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ತಮಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದರು.

Trees that have fallen due to wind and rain
ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ರೈತ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 500ರಿಂದ‌ 1 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಮರ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ‌ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ‌. ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರ, ಸಂಸದರು, ಡಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.‌ ರೈತನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

"ಅಡಕೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಅದು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡಲು ಕನಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯ ನಂಬಿಕೊಂಡು ರೈತ ವಾಹನ ಸಾಲ, ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಇದರಿಂದ ಆತ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲನಾಗುವ ತನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಬಾರದು, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬಾರದು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trees that have fallen due to wind and rain
ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಅಡಕೆ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಕಾಲಿಕ‌ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಪೋರ್ಟಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗೆ 22,500 ರೂ ಹಣ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೋರ್ಟಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
HEAVY RAIN
RAIN DAMAGE
ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ
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