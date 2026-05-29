ಇಳುವರಿ ಇಳಿದರೂ ಏರದ ದರ; ಹಾವೇರಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಟ; ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಮಾವು ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 29, 2026 at 10:20 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಏರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಗಳು ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವು ಈ ವರ್ಷ ನೂರರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಮಾವು ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾನಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ದದಿಂದ ಹಾವೇರಿಯ ಮಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪರಿಣಾಮ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 25ರಿಂದ 27 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗ ಖರೀದಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ತಕರ ಮಾತು: ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಾವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವು ಈಗ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಪ್ತು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಜಿ, ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೂರೈವತ್ತು ಮೂನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಗೋವಾ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಾವು ಮಾರಾಟಗಾರ ಮುಜಾಫರ್ ಮಾತು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಾವು ಮಾರಾಟಗಾರ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ನಂತರ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಪ್ತು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಣ್ಣು ಮಾಗುವಿಕೆ ವಿಧಾನ ಬದಲು: ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ದತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಾಕುವುದು, ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ವವಾದ ಕಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ರಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಯುವ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ನಾಗಪ್ಪ ಮುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
