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ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಗದಗ ಕೆಆರ್​ಐಡಿಎಲ್​​ ಎಇಇ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಳೆದು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (D K Shivakumar X Post/file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 3:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಬಾರದು‌. ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ಬೇಡಾದವರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಡದಿ ಬೈರಮಂಗಲ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾರೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾರೂ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ‌. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ‌, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇರಲಿ. ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋರಾಟ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಬಹುಮತ‌. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಪೆ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ: ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈಗ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಎಇಇ ಎಳೆದು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಗದಗ ಕೆಆರ್​ಐಡಿಎಲ್​​ ಎಇಇ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆ ಎಇಇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಶಾಸಕರು ಆತನ ಕೆಲಸ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬರೆದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ತನಿಖೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಳೆದು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BIDADI FARMERS PROTEST
BIDADI TOWNSHIP PROJECT
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
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CM D K SHIVAKUMAR

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