ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಶುರೋಗ ತನಿಖಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ; ಇನ್ನೂ ಬಾರದ ಉಪಕರಣ
ಹಾವೇರಿಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ.
Published : December 26, 2025 at 3:49 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ 1.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡವೇನೋ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ!.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಗಂಟುರೋಗ (ಲಂಪಿಸ್ಕಿನ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಪಿಸ್ಕಿನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸತರದ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದು ರೈತರ ಚಿಂತೆ.
"ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಶು ವೈದ್ಯ ತನಿಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ತಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಳಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬಾರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಶಿವಯೋಗಿ ಎಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಆರ್ಐಡಿಎಫ್ 28ನೇ ಟ್ರಂಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ. 1.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಈಗ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐಆರ್ಸಿಬಿ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೇಮಕವಾದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
