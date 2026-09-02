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ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾನ್ಯದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯಿಂದ ತೂಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಗೋದಾಮು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

No disciplinary action against staff if weight of grain in warehouse decreases: High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 10:52 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೂಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಗೋದಾಮು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಇದೇ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2007ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಧಾನ್ಯ ಒಣಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೂಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿಗಮವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

1961ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಾಣಪಾಲಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾನ್ಯದ ಸರಕನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗಮ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನೌಕರರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ಸಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಹಿರಾಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಎನ್.ಎಫ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಜಿ.ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಉಗ್ರಾಣ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ನಿಗಮವು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೌಕರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿನ ಜೋಳ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇತರೆ ಆಪಾದಿತ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಅದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್
DISCIPLINARY ACTION
MAIZE STORAGE
GRAIN WAREHOUSE

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