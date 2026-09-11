ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ; ಕರ್ಕಶ ಡಿಜೆ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಹುಷಾರ್: ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 8:52 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಈ ಬಾರಿ 6,677 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 976, ರಾಮದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ 1087, ಗೋಕಾಕ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ 1526, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ 1372, ಅಥಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1716 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು 6 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 25 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 100 ಪಿಎಸ್ಐ, 1,700 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 600 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು (ಡಿಎಆರ್) ತುಕಡಿಗಳು, 6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ) ತುಕಡಿಗಳು, ಕ್ಷೀಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ (ಆರ್ಎಎಫ್) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 92 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಾಂಡ್-ಓವರ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 692 ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ 5,867 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 30 ಜನರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಂಧನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಂಧನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ 83 ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 100 ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2 ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕರ್ಕಶ ಡಿಜೆ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ: ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಡೆಸಿಬಲ್ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದವು ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವು ನಾಯಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಜೀವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸುಮಾರು 10-20 ಜನರು ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
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