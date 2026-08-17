ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ- ಗದ್ದಲ ಜೋರು, ನಾಳೆಗೆ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಶಿವರಾಜ ಸಾಸಲವಾಡ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 7:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರಿನ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆಗಾರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೃತ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದವು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಹನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ.14ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 12 ಮಂದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಆ.15ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಸಮಾರಿಗೆ ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಳಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಶಿವರಾಜ ಸಾಸಲವಾಡ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಮೃತರಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಮದಾಸ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬೇಟೆಗಾರರ ಬಳಿ 2 ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ನೀಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, 3 ಚಾಕು, ಒಂದು ಮಚ್ಚು, ಪಟಾಕಿ ಮದ್ದು, ತಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮದ್ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್-2, ಮದ್ದಿನ ಪೌಡರ್ - 4, ನಾಡಬಂದೂಕಿಗೆ ಬಳಸುವ ಗುಂಡುಗಳು-38, ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ.15ರ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಕೂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ 2 ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ 34.25 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಜೊತೆ ಹಾವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಮೃತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದನಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದನ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದನಗಳಳು ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಮೃತರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೂ ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೃತ್ಯವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತದಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿ ಪೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬೋಜೆಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಬಂಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಹೀಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಸುಧಾಮದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 218 ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೃತ್ಯ ಬಳಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಸು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ಮದ್ದು ಪುಡಿ, ಅಡುಗೆ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬರಲಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭೇಟೆಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ತೆ ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಛಲವಾದಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಚಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸದನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
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