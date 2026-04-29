ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಚಾಲನೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 9:02 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಠಿಣ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳದಂತಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕರು ಹಾಡಹಾಗಲೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತಳೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ನಗರದ ಗಲ್ಲಿ-ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಸವಾರರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಬಳಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ಬಾಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಬದಿ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (ಐಎಂವಿ) ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದಡಿ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ (ಬಿಎನ್​ಎಸ್) ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ವಾಹನದ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೈಕ್, ಮತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಂತಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1350 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ವ್ಹೀಲಿಂಗ್, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2023ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ 816 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ 544 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್.ಟಿ.ಒ. ಕಚೇರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕೋಬ್ರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ

ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣ
202395
2024 197
2025414
ಒಟ್ಟು806

ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ

ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣ
2023145
2024181
2025218
ಒಟ್ಟು544

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

