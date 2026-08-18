ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರೇ ಎಚ್ಚರ! ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
Published : August 18, 2026 at 7:36 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿ ನಗರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಗರದ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸೈಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ (Site) ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜಾಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆ ದಂಡದ ಬಿಸಿ; ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಕಸ ಬೀಳಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿವೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು: ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಂತೆ, ನೊಳ್ಳೆ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಕೆಲ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ವಿಷ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ "ನಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ"ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ₹5000 ದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ವನ್ನು ಅವರ ಪಿಐಡಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಮೊತ್ತ ಕಟ್ಟುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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