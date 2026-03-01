ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ‌. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ಓರ್ವ‌ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಲ್ಲ‌. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ‌. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾದ ಅಪೋಲೋ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತಾ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಪಿಐ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾತಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬಾರದು.

ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಆಡಿಯೋ, ಮೆಸೇಜ್​​​ಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ 112 ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

