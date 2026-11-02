ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದಳೆಂದು ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On Divorce Case: ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 5:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪತಿಯಾದವರು ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪತಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಹಗೆತನವನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿನಾಃಕಾರಣ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯು, ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ದೂರು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿಗೊಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವಮಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಿಂಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು(ಪತಿ) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು 2014ರ ಜೂನ್ 16ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪತಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದ ಅಂಶವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಿ, ಪತಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿ ಮನೋವಿಕಲತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತಿಯ ಮನೆಯವರು ಪತ್ನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದರು.
ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಪತಿ, ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು, ದುಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಕಳ್ಳತನದ ದೂರು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರದ್ದು, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಜಾಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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