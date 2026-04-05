ಧಾರವಾಡ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಬಡಾವಣೆ, ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ
ಧಾರವಾಡದ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದ 150 ಮನೆ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 5, 2026 at 1:43 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಧಾರವಾಡದ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 2015ರಲ್ಲಿ NA ನಿವೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ NA ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚು, ಟೀನ್ ಶೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಸ್ಲ್ಯಾಬ್) ಇರುವ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಲ ಶೂಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹುಡಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಳ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಉಡಾಫೆ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅನಾಥರಾಗುವಂತಹ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಸಯ್ಯದ ಕಲೆಗಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿಸಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಹೊತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಡಿಸಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಗಮನವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆಟೋದವರಿಗೆ 300 ರಿಂದ 400 ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಘಟನೆ ಜರುಗಿದರೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
