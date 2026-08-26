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92 ವರ್ಷದ ತಂದೆ, 64 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ: ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ತಂದೆಯು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 6:51 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಜನಪರ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ 92 ವರ್ಷದ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ದಾನಪತ್ರ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 64 ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯು ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಜನಪರ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗನೂ ಕೂಡ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ತಂದೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಷರತ್ತು ಅಡಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 23ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ಆಸ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, 92 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಮಗ) ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 4,000 ಚದರ್​ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಲಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ತಂದೆಯ ವಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಹ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರಪುರ (ಬಸವನಗುಡಿ ಸಮೀಪ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಪೈಕಿ ತಮ್ಮ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ತಂದೆ ಎಂ.ಎಂ. ಆನಂದರಾಂ ಅವರು ಫೆಬ್ರುವರಿ 17, 2021ರಂದು ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಎಂ.ಎ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ (ಅರ್ಜಿದಾರ) ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಗ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಂದೆ ಆನಂದರಾಂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 2025ರ ಮೇ 16ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಆದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾನ ಪತ್ರವೂ ಸಹ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಮಹಡಿಯನ್ನು ತಂದೆಯ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಗ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೂ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 23ರ ಅಡಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು)ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

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