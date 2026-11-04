ಕಂಟೈನರ್ ಸಂಚಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ: ಹಡಗು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ
Discount On Vessel Charges By NMPA: ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳು ಕೇವಲ ಕಂಟೈನರೈಸ್ಡ್ ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಡಗಿನ ಧ್ವಜ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಂಕರಿಂಗ್ ಇತರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 7:58 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರನ್ನು ನೆರೆಯ ಬಂದರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೀಡರ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ‘ಹಡಗು ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲ್ಕ’ಗಳಲ್ಲಿ (Vessel Related Charges - VRC) ಶೇಕಡಾ 50ರವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NMPA) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನೂತನ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರಗಳು:
ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ: ಬರ್ತ್ ಹೈರ್ (ಬರ್ತ್ ಬಾಡಿಗೆ), ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಸ್ (ಬಂದರು ಸುಂಕ) ಮತ್ತು ಪೈಲಟೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಮೇನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ: ಬರ್ತ್ ಹೈರ್, ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಲಟೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ.
2027ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ವಯ: ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಂಟೈನರೈಸ್ಡ್ ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಡಗಿನ ಧ್ವಜ ಬದಲಾವಣೆ (Flag change) ಹಾಗೂ ಬಂಕರಿಂಗ್ (ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ) ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ: ಬಂದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಂದರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳನಾಡಿನ ರಫ್ತುದಾರರು, ಆಮದುದಾರರು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1.92 ಲಕ್ಷ ಟಿಇಯು ಕಂಟೈನರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಳೆದ 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಒಟ್ಟು 1,92,307 ಟಿಇಯು (TEUs) ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ರಫ್ತಿಗೂ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅರ್ಹ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು (Iron Ore Fines/Lumps) ರಫ್ತಿನ ಸರಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ (Cargo-Related Charges) ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಡಲ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
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