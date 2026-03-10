ETV Bharat / state

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು: ಪಾಲಿಕೆಗೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌‌ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL STUDENTS COMMITMENT TO BUILD PLASTIC-FREE SOCIETY
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ ಭೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ‌ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ನಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ‌ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ದು ತಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸೆಯುವ ಜನರಿಗೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಸೆಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಗಣಿತ ‌ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ.ಜಯಪ್ಪ‌ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL STUDENTS COMMITMENT TO BUILD PLASTIC-FREE SOCIETY
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಒಂದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಲ್​ಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕದ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 869 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 150 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ‌ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾತುಗಳಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್, ಹಿತ್ತಾಳೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಎಂ‌ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.‌

ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಒಟ್ಟು 600 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕವರ್, ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಕವರ್, ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ದತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL STUDENTS COMMITMENT TO BUILD PLASTIC-FREE SOCIETY
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತರಿಸಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರವಾದಿ ವಿನೋದ್ ಬೋಧಂಕರ್ ಪ್ರೇರಣೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾಗರಮಿತ್ರ ಅಭಿಯಾನದ ರೂವಾರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸರವಾದಿ ವಿನೋದ್ ಬೋಧಂಕರ್, ಆಡಿದ 'ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರು ಬಳಕೆ' ಕುರಿತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ.ಜಯಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 30ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವರಗೊಳ್ಳದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL STUDENTS COMMITMENT TO BUILD PLASTIC-FREE SOCIETY
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲ್ಲೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ. ಜಯಪ್ಪ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 600 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲೈದು ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಾಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿ.ಮೀ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ: ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ.ಜಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿಸರವಾದಿ ವಿನೋದ್ ಬಾಂದಕರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿ.ಮೀ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಂತೆ. 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿ.ಮೀ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ 7 ಡಬ್ಬದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ‌ ಸಮಾಜದ‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಡಿಸಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‌ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ನು ತೂಕ‌ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 600 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL STUDENTS COMMITMENT TO BUILD PLASTIC-FREE SOCIETY
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ‌ ಮನೆ ಹಾಗು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಹಾಗು ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿ,‌ ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಯಪ್ಪ ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.‌ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನಿಂದ‌ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ‌ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮಾಡಲು ಬುಧವಾರ ಶನಿವಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರತಿದಿನ 520 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ'

TAGGED:

DAVANAGERE
NITTUVALLI PMSHRI SCHOOL
ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ
PLASTIC FREE SOCIETY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.