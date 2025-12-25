ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್​ಗೆ ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟ: ಒಬ್ಬರು ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಲೂನ್​ಗೆ ತುಂಬುಬ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
December 25, 2025

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಬಲೂನ್​ಗೆ ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಬಳಿ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಲೂನ್​ಗೆ ಬಳಸುವ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್​​ನ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೆ.ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ಬಲೂನ್​ಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್​ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, '' ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಲೂನ್​ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲೂನ್​ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೆತ್​ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಮೂರು ಜನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಮಂಜುಳಾ ನಂಜನಗೂಡುನವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನವರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಶಹಿನಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು ಬಲೂನ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್​ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಗೇಟ್​ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಲೂನ್​ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಗಾಯಗಾಳುಗಳ ವಿವರ:

  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ
  • ಮಂಜುಳಾ - ನಂಜನಗೂಡು ನಿವಾಸಿ
  • ಶಾಹಿನಾ ಶಬೇರ್​ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಕೊಟ್ರೇಶ್​ ಗುತ್ತೆ - ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಿವಾಸಿ

