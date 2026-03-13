ETV Bharat / state

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು, ಹೇಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​!

ಕರ್ನಾಟಕವು 46.8 ರ FHI ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನೀತಿ ಆಯೋಗಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವು 2024 ರಲ್ಲಿ 102 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸಾಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವು 2010 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಲ ಸೇವೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈಗ ರಫ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 6.5ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಸೇವೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ. 46 ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ 3.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಡಿಶಾ ಅಗ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಹ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಪಂಜಾಬ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಬಿಹಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಬಿಹಾರವು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣವು ಫ್ರಂಟ್ ರನ್ನರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

2022-23 ಮತ್ತು 2023-24 ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ:

ರ‍್ಯಾಂಕ್​ 2023-24ರಾಜ್ಯಗಳುFHI ಸ್ಕೋರ್​ 2023-24FHI ಸ್ಕೋರ್​ 2022-23ರ‍್ಯಾಂಕ್​ 2022-23
1st ಒಡಿಶಾ73.167.41
2nd ಗೋವಾ54.753.43
3rdಜಾರ್ಖಂಡ್​50.551.34
4th ಗುಜರಾತ್​49.950.35
5th ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ45506
6th ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ44.354.92
7th ತೆಲಂಗಾಣ44.343.48
8th ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ41.945.67
9th ಕರ್ನಾಟಕ41.740.610
10th

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

37.8429
  • ಒಡಿಶಾ 67.4 → 73.1 ರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಗೋವಾ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (53.4 → 54.7).
  • ಸಣ್ಣ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ (51.3 → 50.5) ಜಾರ್ಖಂಡ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
  • ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ (50.3 → 49.9) ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ (50 → 45).
  • ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (54.9 → 44.3) ಕುಸಿದಿತ್ತು.
  • ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು (43.4 → 44.3) ಮತ್ತು 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
  • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. (45.6 → 41.9).
  • ಕರ್ನಾಟಕ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು , ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೊಂಡಿತ್ತು (40.6 → 41.7).
  • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ (42 → 37.8).

ವಿವಿಧ ಉಪ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ:

ಉಪ ಸೂಚಕಗಳು ರ‍್ಯಾಂಕ್​ 2023-24FHI ಸ್ಕೋರ್​ಕೆಟಗರಿ(ವರ್ಗ)
ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚ1046.8Front Runner
ಆದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ943.2Performer
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕ833.1Performer
ಸಾಲ ಸೂಚ್ಯಂಕ661.4Front Runner

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಕರ್ನಾಟಕವು 46.8 ರ FHI ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಆದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 43.2 ರ FHI ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವಿವೇಕದಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು FHI ಅಂಕಗಳು 33.1 ರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಸಾಲ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದರ ಪ್ರಬಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯಾಮವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 6 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು FHI ಅಂಕಗಳು 61.4 ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ರನ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಡಳಿತದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ FHI ರ‍್ಯಾಂಕ್ - 2014 ರಿಂದ 2024:

2023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-15
91064443436

ಕರ್ನಾಟಕವು 2015–16 ಮತ್ತು 2017–18 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯವು 3 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. 2018–19 ರಿಂದ 2020–21 ರವರೆಗೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕದ FHI ರ‍್ಯಾಂಕ್ - 2014 ರಿಂದ 2024:

2023-242022-232021-222020-212019-202018-192017-182016-172015-162014-15
91064443436
  • 2018 -2021 ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಥಾನ (4 ನೇ ಸ್ಥಾನ).
  • 2021–22 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು
  • 2022–23 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು.
  • 2023–24 ರಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದೆ.
ವರ್ಷರ‍್ಯಾಂಕ್FHI ಸ್ಕೋರ್​
2016-17350.7
2019-20442.9
2022-23835.5
2023-24941.7
  • 2016–17: 50.7 ರ ಬಲವಾದ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನ.
  • 2019–20: 42.9 ಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ.
  • 2022–23: 35.5 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ.
  • 2023–24: ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ (41.7), ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ
  1. ಕರ್ನಾಟಕವು 2016–17 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರಾಗಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
  2. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
  3. 2022–23 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ - 8 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳು -35.5)
  4. 2023–24 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಮಾನಸ್ಥರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಳಪೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.


Source: FISCAL HEALTH INDEX 2026 For the Financial Year 2024

