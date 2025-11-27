ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಕೂಗು ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 7:52 AM IST
ಹಾಸನ: 2.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂದೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲು, ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ರಾಜ್ಯದ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಟ್ಟು ನಿಂತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅದು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕೋಸ್ಕರ, ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಕೂಗು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲದೇ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು-ಮರುವುಗಳ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವೂ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು, ಡಿಕೆಶಿ 'ಏಕಾಂಗಿ' ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ , "ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
