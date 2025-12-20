ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು; ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಹಂಪಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.

nirmala sitharaman
ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ: ಬಜೆಟ್‌ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದ ಮಲಪನಗುಡಿಯ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಹೆರಿಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಹಂಪಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

nirmala-sitaraman-in-hampi-preparation
ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್! (ETV Bharat)

ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಹಂಪಿಯ ವೈಭವ ಸವಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತಖಾತೆ ಸಚಿವರು: ಸಭೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹಂಪಿಯ ಆನೆಲಾಯ, ಕುದುರೆಲಾಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಲಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ರಾಜ್ಯದ ಜಾನಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ; ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಧ್ವನಿಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವತಃ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನೆಲಾಯದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಪಟಕುಣಿತ, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ನಂದಿಕೋಲು ಮೊದಲಾದ ರಾಜ್ಯದ ಜಾನಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಿತು.

ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ: ಬಜೆಟ್ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಲ್ಲದೇ, ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರವೂ ಈ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಜೆಟ್​ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಬಜೆಟ್​ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN
CENTRAL BUDGET PREPARATION
VIJAYANAGAR
HAMPI HOSAPETE
NIRMALA SITARAMAN IN HAMPI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.