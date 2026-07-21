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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ‌ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ

9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.‌

Nandan with family
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಂದನ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 3:25 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ‌ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ‌ ಬೆಳೆಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆಗಿದ್ದೇನು?: ನಂದನ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಗೊರಗೋಡು ಸಮೀಪದ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಫಿಟ್ಸ್‌​ ಬಂದು ಜಾರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ‌. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ನಂದನ್ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳದೆ, ಹೊಳೆ ದಡದುದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾನೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಜರ್ಕಿನ್‌ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ದಡಕ್ಕೆಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ನಂದನ್, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ.

Nandan and family met with the Tahsildar
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರನ್ನು​ ಭೇಟಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಇಂದು ನಂದನ್ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಲಕನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕೇಳಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂದು ನಂದನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಮಗುವಿನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ‌ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

SON SAVE FATHAR LIFE
ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ ಬಾಲಕ
SHIVAMOGGA
BOY SAVES FATHER

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