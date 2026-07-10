ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಅಣಬೆ ಸೇವಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 9 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಣಬೆ ತಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು.
Published : July 10, 2026 at 2:32 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಣಬೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 9 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಜಿದ್ದಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ತಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರೂ ಅದೇ ಅಣಬೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧ (ಕೀಟನಾಶಕ) ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಣಬೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯಿಂದ ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದೆವು. ಆದರೆ ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಸದ ಔಷಧ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನರಳಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆವು. ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬದನಿಕಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಣಬೆ ಸೇವಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯಿಂದ ಬಳಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಮ್ಸ್ (BIMS) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 8 ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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