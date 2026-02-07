ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಆವೇಷ: ವಿಶೇಷ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನೋಡಲು ಬರ್ಕಜೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ
ಬರ್ಕಜೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನವಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗಗಳ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 5:49 PM IST
ಪುತ್ತೂರು: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲ ಸೇವೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಕರಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರಗುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಬಳಿಯ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಕಜೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನವಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಏಕಕಾಲದ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಈ ಬಾರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ, ಆ ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಸೇವೆಯಾಟ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಲೇ ಗಗ್ಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ನರ್ತನವಾಗಲೀ, ಅರಚಾಟವಾಗಲೀ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೋಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿರುವ ಈ ಕೋಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವ ಈ ನವಗುಳಿಗರ ಸೇವೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಳಿಗನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರ್ಕಜೆ ಎಂಬ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಣಾಜಲು ಮಾತನಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ 9 ಗುಳಿಗ್ಗಗಳ ನರ್ತನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬರ್ಕಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿಯ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ರೊಮಾಂಚಕ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀಯ ದೈವ ನರ್ತನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಂತನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೂ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ನವಗುಳಿಗಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೈವದ ಎದುರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ಕರುಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ದಿನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
