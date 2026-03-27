ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಸಮರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಂಡಾಯ ಶಮನ, ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 8:13 AM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಐವರು ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್​​ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಉಪಸಮರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ಮಂದಿಯಿಂದ 26 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದವರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು‌‌.

ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:

1. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನಿಂದ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ

2. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ

3. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಂತೋಷ ಸವ್ವಾಸೆ

4. ಜನತಾ ಚಳವಳಿ ಭಾರತ ಪಕ್ಷದ ತೇಜೋರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಾಂಗ

5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಗರ

6. ಬ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ತಳವಾರ ಶಿವಕುಮಾರ

7. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೋಡಿ

8. ಆನಂದ ಜಕಾತಿ, ಪಕ್ಷೇತರ

9. ರವಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ, ಪಕ್ಷೇತರ

ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ ನೀಲನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಷಾ ರೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ.

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಬಾಳಿಕಾಯಿ. ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಶರಣಪ್ಪ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಮತಗಿ ಎಂಬವರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಕೈ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.‌‌

ಮತದಾರರ ವಿವರ:

  • ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು - 2,59,260
  • ಪುರುಷ ಮತದಾರರು - 1,26,761
  • ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು - 1,32,476
  • ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು - 23

ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಬಣಜಿಗ, ವೀರಶೈವ, ರೆಡ್ಡಿ, ಗಾಣಿಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡ ಸೇರಿ ಅಖಂಡ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ, ಕುರುಬರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮರಾಠಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೇವಾಂಗ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಕುಂಬಾರ, ಉಪ್ಪಾರ, ಕ್ಷತ್ರೀಯ, ನೇಕಾರರು, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದ ಮತದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏ.9ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ, ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

