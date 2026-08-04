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ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್

ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈಓವರ್‌
ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 2:58 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಲ್ಲಿರುವ ಪೀಣ್ಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ (ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪೀಣ್ಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧವು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಕೆನ್ನಮೆಟಲ್ ವಿಡಿಯಾ ಡೌನ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ: ​ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ, ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್‌ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಎನ್‌ಹೆಚ್-4 ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, 8ನೇ ಮೈಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಟಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ​ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್
PEENYA FLYOVER
ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈಓವರ್‌
NIGHT TRAFFIC CLOSE

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