'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ'
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : February 16, 2026 at 1:17 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಸಿಎ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಸಿಎ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡಿವಿಒಆರ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನೀಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಡಿವಿಒಆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವರದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ: "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ: "ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈಗ 8 ಕಿ.ಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: "ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇ.80ರಿಂದ 90 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
