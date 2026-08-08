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ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾರೂ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ: ಹೆಚ್​​ಡಿಕೆ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

H D KUMARASWAMY
ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 2:58 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೂ ಅಕ್ರಮದ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಗಡುವು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜುಲೈ 28ರಂದು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.‌ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.‌ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ?. ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

1997ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.‌ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು.‌ ಬಳಿಕ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಯ್ತು.‌ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಣ ಮಾಡಲು, ರೈತರ ಭೂಮಿ ಲಪಾಟಾಯಿಸಲು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೌನ್ ಶಿಪ್, ಪೆರಿಫರೆಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.‌ 150 ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.‌ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.‌ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದರೋಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ?. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಡುವು ಕೊಡಲು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ: ನೈಸ್ ಟೋಲ್​​ನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟ ಬೇಡಿ.‌ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.‌ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲಾಪ ನಡೆಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜೆನ್ ಝೀ ಅಂತ ಯುವಕರು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದನ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಇಂಥ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಡಿ.‌ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ.‌ ಇಂಥ ಅಕ್ರಮ‌ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ನಾಡಿನ‌ಯುವಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.‌ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರೇ ನೈಸ್ ಮೇಲಿನ ಸದನ‌ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಗರಣದ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.‌ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ವಾಪಸ್​​ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?. ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೈತರು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

550 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೂಲ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಹಾಗು ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌ ಫ್ರೇಮ್​​ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟನ್ನು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ.‌ ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 224 ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಶೋಭಾ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎನ್​​ಒಸಿ ಕೇಳಿದೆ: ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಎನ್​​ಒಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೋರಿ ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಂದಿ ಇನ್​​ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎನ್​​ಒಸಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂದಿ ಇನ್​​ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗನಾ?. ಶೋಭಾ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನು ಯಾರದ್ದು?. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಡವರ ಜಮೀನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 4 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಭೂಮಿ ಶೋಭಾ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೋಭಾ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್​ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರಾ?. ಯಾವಾಗ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಾ?. ಫ್ರೇಮ್​​ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಗಧಾ ಪ್ರಹಾರ, ನೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ?: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೂಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ಪಾಪ ಫುಟ್​​ಪಾತ್​​​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?, ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರೇ?. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಗಧಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದು ಬಿಡದಿ ಸತ್ಯಶೋದನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ?: ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ‍್ಯಾರು ಇದ್ದರು?. ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದರ ಸದಸ್ಯರು. ಇನ್ನು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿ 20 ಜನರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.‌ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಎಐ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪನಗರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ?. ಉಪನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಸುಮಾರು 6,950 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು 2,725 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 18,417 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. 3 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ. 1.56 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಮರ, 40 ಸಾವಿರ ಕಂಗು, ಉಳಿದಂತೆ ಇತರ ಮರಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ, ರೇಷ್ಮೆ, ತರಕಾರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ.‌ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಸತ್ಯಶೋದನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೂಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನೈಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ಇತ್ತ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೂಸು ಅಂದ್ರಿ. ಹೌದಪ್ಪ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಸು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದು.‌ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.

ನೀವು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸದನ‌ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ 136 ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು?. ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾ ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು?. ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರೇ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೈಸ್ ರೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತು. ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾರ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಂಗೊಂಡ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಹೊಡೆದಾಟ, ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿದ 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ನೈಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗಡುವು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೋಲ್ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ?. ಒಂದು ವಾರ, 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.‌ ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ರೈತರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳಾ ರೈತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಉಪನಗರ ಮಾಡಲು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ನಾವೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೈಸ್ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂತರಾಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.‌ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ವರದಿ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ರಿಡೂ ಕೆಂಪಣ್ಣ ವರದಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೈಸ್​​ಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ: ನೈಸ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಿರಿ.‌ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸು ಕೊಡಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ‌ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ಜನ‌ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಡಿಲ್ಲ‌.‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು?. ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ‌. ಅದಕ್ಕೇ ಬಹುಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಟ್ಡಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈಸ್​ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​: ನೂರಾರು ರೈತರು ನಿರಾಳ

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H D KUMARASWAMY

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