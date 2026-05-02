ಉಗ್ರ ಟಿ.ನಾಸೀರ್ ಜೊತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಪ್ರಕರಣದ 9ನೇ ಅಪರಾಧಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಸಜೆ ವಿಧಿಸಿದ ಎನ್ಐಎ ಕೋರ್ಟ್
ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಗ್ರೇನೆಡ್ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಅಪರಾಧಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಛೋಟಾ ಉಸ್ಮಾನ್ಗೆ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಪರಾಧಿ ವಿಕ್ರಮ್, 2017ರಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಎಲ್ ಇಟಿ ಉಗ್ರ ಟಿ.ನಾಸಿರ್ ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ. ನಾಸೀರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಜುನೈದ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ನನ್ನ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಜುನೈದ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಂ, ಸಯೈದ್ ಸುಹೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್, ಜಾಹೀದ್ ತಬ್ರೇಜ್, ಸೈಯದ್ ಮುದಾಸೀರ್ ಪಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ರಬಾನಿ, ಸನ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉಗ್ರ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಳಿಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಛೋಟಾ ಉಸ್ಮಾನ್,ಟಿ. ನಾಸೀರ್, ಜುನೈದ್ ಅಗ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಜತೆ ಏನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಹಹನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜುನೈದ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಂದಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್: 2023ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್, ಜುನೈದ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಗಳಿರುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಂದಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಸುಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಜುನೈದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜಾಹಿದ್ ತಬ್ರೇಜ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಟಿ.ನಾಸೀರ್ನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಚಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಜುನೈದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್, ಜಾಹೀದ್ ತಬ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿಯ ಅಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜುನೈದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಜೀವಂತ ಗ್ರೇನೇಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ 2023ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಾಕಿಟಾಕಿಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ಐಎ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಇಟಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಟಿ.ನಾಸೀರ್ ಕೈವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತ್ತು ಎನ್ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.