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ಸಿಂಹ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಪೆರ್ಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 'ಮದುಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆ'; ನವದಂಪತಿಗಳದ್ದೇ ಕಲರವ

ಆಷಾಢ ಮುಗಿದು ಶ್ರಾವಣವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಂಹ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ನವದಂಪತಿಗಳು ಪೆರ್ಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ.

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ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೆರ್ಡೂರು (ಉಡುಪಿ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 10:24 AM IST

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ಪೆರ್ಡೂರು(ಉಡುಪಿ): ಸಿಂಹ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೆರ್ಡೂರು ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನವದಂಪತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ನವವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತವರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಸಿಂಹ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವದಂಪತಿಗಳು ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪೆರ್ಡೂರು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನಿಗೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಆಗಮನದ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ನವದಂಪತಿಗಳ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

"ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ನೂರಾರು ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತ ಸಂತೋಷ್​ ಸಾರ್ಥಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

UDUPI
ANANTHA PADMANABHA TEMPLE
ಮದುಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆ
PERDOOR
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