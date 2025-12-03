ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಮರುದಿನವೇ ನವವಿವಾಹಿತ ಸಾವು

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ನವವಿವಾಹಿತ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

NEWLYWED DIES
ಮೃತ ನವವಿವಾಹಿತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 1:15 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮದುವೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ನವವಿವಾಹಿತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಮೇಶ್ (30) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಯಾಗಿತ್ತು.

ರಮೇಶ್ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಆರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯುವಕ ಕೊನೆಯುಸಿರು: ಈ ವೇಳೆ, ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಧುವಿನ ಮನೆಯ ತನಕ ನವವಿವಾಹಿತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವಧುವಿನ ಮನೆಯ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್ ಸಾವಿನಿಂದ ನವವಧುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಹನುಮಂತಪುರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿ.2) ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ನವವಿವಾಹಿತನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ, ಮಗನ ಮದುವೆ ದಿನವೇ ತಂದೆ ಸಾವು: ಮಗನ ವಿವಾಹದ ದಿನವೇ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್​​​​​​​​ 14ರ ನಿವಾಸಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಮಠ ಕಂದಗಲ್​​​​​​​​ (47) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತು.

ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು​ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ನೆಂಟರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಬಂದಿದ್ದರು. ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹದ ದಿನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯು ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮಗ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

NEWLYWED DIES

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

