ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ದಿನವೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನವಜೋಡಿ!
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನವ ದಂಪತಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ದಿನವೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 4:51 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನವಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವಾಗೀಶ ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲ್ ವಾಗೀಶ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಇಂದು(ಫೆ.12) ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷತೆ, ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು. ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಈ ನವದಂಪತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುವ ದೇಹ, ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವ ದಂಪತಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುಮಗ ವಾಗೀಶ ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೋವಿಗೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಗೋವಿಗೆ ಮೊದಲನೆ ಆದ್ಯತೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಆಕಳು ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
