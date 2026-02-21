ETV Bharat / state

ತುಮಕೂರು: ದಲಿತ ನವದಂಪತಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಆರೋಪ: ಎಫ್​ಐಆರ್, ಓರ್ವನ ಬಂಧನ

ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನವದಂಪತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
February 21, 2026

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನವದಂಪತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿ-ಎಸ್​ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಫೆ.19ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವರು ಅವಮಾನಿಸಿ ದೇಗುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: 19/2/2026 ರಂದು ಸಂಜೆ ಗೋಣಿತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ತಂದಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾಗಿಯಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಪ್ರಭಾ, ಕಾಂತಣ್ಣ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಪದ್ಮ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಕ್ರಮಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 53/2026 ಕಲಂ:-3(1)(r)(s), 3(1)(za) (c), 3(2) (va) The SC & ST(prevention of Atrocites) Amendment Act 2015 & ಕಲಂ-351(2). 352. / 3(5) BNS 2023 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

